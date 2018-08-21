Нтеп, сыгравший 2 матча за Францию, вызван в сборную Камеруна

Вингер "Вольфсбурга" Поль-Жорж Нтеп получил приглашение в сборную Камеруна. Кларенс Зеедорф и Патрик Клюйверт включили 26-летнего француза в число 23 игроков, вызванных на сентябрьский матч квалификации Кубка Африки-2019 против команды Коморских островов.

Нтеп выступал за молодежные сборные Франции всех возрастов, а в 2015 году дебютировал за основную. Он принял участие в матчах против Бельгии и Албании и отметился голевой передачей. Однако те встречи были товарищескими, поэтому он может сейчас начать выступать за Камерун.

Также впервые вызваны в сборную Камеруна защитник "Штутгарта" Жером Онгене и полузащитник "Ниццы" Адриен Тамез, которые ранее выступали за молодежную сборную Франции.