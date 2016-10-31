Нойштедтер начал заниматься боксом

Полузащитник "Фенербахче" Роман Нойштедтер стал заниматься боксом. Помогает в этом хавбеку сборной России его личный тренер.

"Пару недель назад я добавил занятия боксом в свой тренировочный режим. Это отличный способ укрепить ваше тело", - написал Нойштедтер в Instagram.