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Нойштедтер начал заниматься боксом

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Полузащитник "Фенербахче" Роман Нойштедтер стал заниматься боксом. Помогает в этом хавбеку сборной России его личный тренер.

"Пару недель назад я добавил занятия боксом в свой тренировочный режим. Это отличный способ укрепить ваше тело", - написал Нойштедтер в Instagram

 

A couple weeks ago I added boxing to my training routine. It's a great way to strengthen your whole body. 👊🏼 @fitinfight

Видео опубликовано Roman Neustädter (@romainnewton) Окт 31 2016 в 5:23 PDT

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КОММЕНТАРИИ (2)
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