Новый руководитель "Спортинга" пытался вернуть Жорже Жезуша

Временный управляющий "Спортингом" Соуза Синтра пытался вернуть на пост главного тренера команды Жорже Жезуша, который покинул Лиссабон вместе с рядом игроков из-за конфликта с предыдущим президентом Бруну де Карвалью. Из-за этого скандала акционеры сняли де Карвалью с поста, а до выборов нового президента клубом руководит Синтра.

Как сообщает A Bola, Синтра связывался с Жезушем, чтобы обсудить его возможное возвращение, но специалист уже подписал договор с "Аль-Хилялем". Первым же решением Синтры стало увольнение Синиши Михайловича с поста главного тренера спустя полторы недели после его назначения де Карвалью.