Новым главным тренером сборной Египта стал Агирре

Член Египетской футбольной ассоциации Магди Абдельгани сообщил о том, что новым главным тренером национальной команды стал Хавьер Агирре. Он не стал раскрывать срок соглашения с 59-летним мексиканским специалистом, но отметил, что его зарплата составит 120 тысяч долларов в месяц.

В шорт-лист ассоциации также входили Хорхе Луис Пинту, Кике Санчес Флорес и Вахид Халилходжич.

– Мы обо всем договорились с Агирре, – цитирует Youm 7 Абдельгани. – Сейчас мы обсуждаем с ним и его агентом сроки того, когда он сможет приступить к работе.

На посту главного тренера сборной Египта Агирре сменил Эктора Купера, под руководством которого "фараоны" на чемпионате мира-2018 заняли четвертое место в группе с Уругваем (0:1), Россией (1:3) и Саудовской Аравией (1:2).

Ранее Агирре работал со сборными Мексики и Японии. На клубном уровне он, среди прочего, возглавлял "Пачуку" и "Атлетико". Он находится без работы с мая 2017 года, когда покинул пост наставника клуба "Аль-Вахда" из ОАЭ.