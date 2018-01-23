Новичок MLS "Лос-Анджелес" с экс-игроком "Кубани" провел первую в истории тренировку

Клуб MLS "Лос-Анджелес" провел первую в истории тренировку, сообщает AP. Клуб еще не до конца сформирован, но уже может похвастаться несколькими известными футболистами. Главной звездой команды можно считать форварда сборной Мексики Карлоса Велу, ранее игравшего за "Арсенал" и "Реал Сосьедад".Также в команде тренируются костариканец Маркос Уренья, выступавший с 2011 по 2015 год в составе "Кубани", восходящая звезда Уругвая Диего Росси и игрок сборной Египта Омар Габер.

Тренирует "Лос-Анджелес" экс-наставник "Суонси" и сборной Египта Боб Брэдли.

"Лос-Анджелес" был официально создан в 2014 году, однако первый официальный матч проведет только в марте этого года. На старте MLS его соперником станет "Сиэтл".

"Лос-Анджелес" - 23-й клуб главной лиги Северной Америки.