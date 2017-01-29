13:32 29 января | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Николай Писарев: "Я возглавлю сборную Белоруссии? Мало ли что пишут"

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Спортивный директор РФС Николай Писарев не стал комментировать слухи о том, что он может возглавить сборную Белоруссии. Ранее сообщалось, что специалист входит в шорт-лист кандидатов на пост наставника национальной команды.

– Не хочу обсуждать рабочие вопросы в выходной день, – приводит "Прессбол" слова Писарева. – Сейчас я просто гуляю с детьми. Информация в прессе насчет меня и сборной Белоруссии? Мало ли что пишут. Лучше обращайтесь за комментариями в Белорусскую федерацию футбола.

Писарева, Бородюка и Карпина сватают на пост главного тренера сборной Белоруссии

Дополнительная информация

http://www.pressball.by/news/football/254789

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

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