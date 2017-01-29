Николай Писарев: "Я возглавлю сборную Белоруссии? Мало ли что пишут"

Спортивный директор РФС Николай Писарев не стал комментировать слухи о том, что он может возглавить сборную Белоруссии. Ранее сообщалось, что специалист входит в шорт-лист кандидатов на пост наставника национальной команды.

– Не хочу обсуждать рабочие вопросы в выходной день, – приводит "Прессбол" слова Писарева. – Сейчас я просто гуляю с детьми. Информация в прессе насчет меня и сборной Белоруссии? Мало ли что пишут. Лучше обращайтесь за комментариями в Белорусскую федерацию футбола.

Писарева, Бородюка и Карпина сватают на пост главного тренера сборной Белоруссии