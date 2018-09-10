Николай Комличенко: "Игроки "Млады", узнавая о зарплатах Кокорина и Смолова, просили устроить их в РПЛ"

Нападающий "Млады Болеслав" Николай Комличенко рассказал, что его одноклубников сильно удивляли зарплаты в российском чемпионате. Воспитанник "Краснодара" выступает в Чехии с перерывами с 2016 года.

- В основном спрашивали, кто сколько зарабатывает, у кого какие машины, - сказал Комличенко. - Как правило, молодые пацаны интересовались.

– И как реагировали, когда узнавали о зарплатах Кокорина, Смолова?

– Ну как? Были в шоке, глаза у них на лоб полезли (смеется). Сразу захотели переехать в Россию. Просили меня устроить их в премьер-лигу.

– Разница в зарплатах просто космическая?

– В топовых чешских командах, конечно, получают гораздо меньше, чем в России. Что уж говорить о средних клубах? Все ощутимо. (Виталий Айрапетов)

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