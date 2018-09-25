Н'Голо Канте: "Модрич заслужил звание игрока года"

Полузащитник "Челси" и сборной Франции Н'Голо Канте считает, что Лука Модрич​ заслужил звание лучшего игрока 2018 года. Также он отметил, что не придает значения на попадание в символическую сборную.

- У Модрича был хороший сезон, он выиграл Лигу чемпионов и играл в финале чемпионата мира, - цитирует TF1 Канте. - Он заслужил это.

Попадание в команду года? Это не важно. Конечно, это большая честь, но я благодарен своим товарищам по команде и моим тренерам за то, что я здесь.

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