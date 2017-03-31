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Неймар: "Успех на Олимпиаде-2016 важнее победы над "ПСЖ"

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Лидер сборной Бразилии Неймар подчеркнул в интервью "СЭ", что победа над "ПСЖ" в составе "Барселоны" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 6:1 после проигранной встречи на выезде (0:4) не является самой значимой в его карьере. На первом месте для форварда стоит успех на Олимпийских играх-2016.

– Перейдем к клубным делам. Не так давно "Барселона" в удивительной игре победила "ПСЖ". Это лучший матч в вашей карьере?

– Это был важный матч – и по эмоциям, и по значимости. Он превзошел даже Олимпиаду, Кубок конфедераций и финал Лиги чемпионов. Я не переживал ничего подобного ни в одной из игр по сравнению с тем моментом, когда был забит шестой гол. Впрочем, с точки зрения значимости Олимпиада все же самый важный турнир в моей карьере.

– Что вы почувствовали в тот момент, когда Серхи Роберто забил шестой гол "ПСЖ"? О чем подумали, когда развивалась голевая атака?

– Когда Серхи Роберто забил, я сразу посмотрел на бокового арбитра. Думал про себя: "Беги ради Бога, беги к центру поля!" Через секунду он побежал, потом были радость, крики, слова, которые здесь употребить неуместно. Море эмоций.(Дмитрий СОМОВ)

Полностью интервью Неймара

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