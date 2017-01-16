Неймар - самый дорогой игрок мира по версии CIES, Роналду - седьмой

Нападающий "Барселоны" Неймар назван самым дорогим футболистом мира по версии Центра спортивных исследований CIES. Его стоимость оценивается в 246,8 миллиона евро. Второе место занял одноклубник Неймара Лионель Месси, стоящий 170,5 миллиона. Тройку лидеров замыкает Поль Погба из "Манчестер Юнайтед" – 155,3 миллиона.
Отметим, что обладатель "Золотого мяча"-2017 и игрок года ФИФА Криштиану Роналду из "Реала" занял только седьмое место. Стоит отметить, что все сто самых дорогих игроков по версии CIES представляют чемпионаты "Большой пятерки": Испанию, Англию, Германию, Италию и Францию.
Десятка самых дорогих футболистов выглядит следующим образом:
1. Неймар ("Барселона") – 246,8 миллиона
2. Месси ("Барселона") – 170,5
3. Погба ("Манчестер Юнайтед") – 155,3
4. Гризманн ("Атлетико") –150,4
5. Суарес ("Барселона") – 145,2
6. Кейн ("Тоттенхэм") – 139,2
7. Криштиану Роналду ("Реал") – 126,5
8. Дибала ("Ювентус") – 113,8
9. Алли ("Тоттенхэм") – 110,5
10. Азар ("Челси") – 101,5
Tupac Shakur
Ну понятно же что причина в возрасте. Роналду-31, Месси-29, а Неймару-всего 24.
17:37
Излучение Промкооперации и Пищев
Дибала дороже Алли? Азар - 110 млн??
17:35
shpasic
а где Кокорин?
17:25
Гаттузо зол!
Группа школьников организовал как бэ центир....смешно. Очень похоже на трансфер.маркет. Пиши всякую чепуху и публикуй. А что там дальше будет по барабану.
17:23
ravilius777
думаю, несколько клубов только мечтали бы купить Месси за 300млн., но Бог футбола бесценен
17:20
NF
В этом центре, случаем, большинство народа не бразильцы? А то и Неймара в какое-то дикое поднебесье подняли, и аргентинца Месси спустили. А Роналду вообще в подвал загнали. Впрочем, все равно ведь плевать кто там сколько стоит...
17:14