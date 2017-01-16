16:35 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Неймар - самый дорогой игрок мира по версии CIES, Роналду - седьмой

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Нападающий "Барселоны" Неймар назван самым дорогим футболистом мира по версии Центра спортивных исследований CIES. Его стоимость оценивается в 246,8 миллиона евро. Второе место занял одноклубник Неймара Лионель Месси, стоящий 170,5 миллиона. Тройку лидеров замыкает Поль Погба из "Манчестер Юнайтед" – 155,3 миллиона.

Отметим, что обладатель "Золотого мяча"-2017 и игрок года ФИФА Криштиану Роналду из "Реала" занял только седьмое место. Стоит отметить, что все сто самых дорогих игроков по версии CIES представляют чемпионаты "Большой пятерки": Испанию, Англию, Германию, Италию и Францию.

Десятка самых дорогих футболистов выглядит следующим образом:

1. Неймар ("Барселона") – 246,8 миллиона

2. Месси ("Барселона") – 170,5

3. Погба ("Манчестер Юнайтед") – 155,3

4. Гризманн ("Атлетико") –150,4

5. Суарес ("Барселона") – 145,2

6. Кейн ("Тоттенхэм") – 139,2

7. Криштиану Роналду ("Реал") – 126,5

8. Дибала ("Ювентус") – 113,8

9. Алли ("Тоттенхэм") – 110,5

10. Азар ("Челси") – 101,5

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Tupac Shakur

Ну понятно же что причина в возрасте. Роналду-31, Месси-29, а Неймару-всего 24.

17:37

Излучение Промкооперации и Пищев

Дибала дороже Алли? Азар - 110 млн??

17:35

shpasic

а где Кокорин?

17:25

Гаттузо зол!

Группа школьников организовал как бэ центир....смешно. Очень похоже на трансфер.маркет. Пиши всякую чепуху и публикуй. А что там дальше будет по барабану.

17:23

ravilius777

думаю, несколько клубов только мечтали бы купить Месси за 300млн., но Бог футбола бесценен

17:20

NF

В этом центре, случаем, большинство народа не бразильцы? А то и Неймара в какое-то дикое поднебесье подняли, и аргентинца Месси спустили. А Роналду вообще в подвал загнали. Впрочем, все равно ведь плевать кто там сколько стоит...

17:14

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