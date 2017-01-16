Неймар - самый дорогой игрок мира по версии CIES, Роналду - седьмой

Нападающий "Барселоны" Неймар назван самым дорогим футболистом мира по версии Центра спортивных исследований CIES. Его стоимость оценивается в 246,8 миллиона евро. Второе место занял одноклубник Неймара Лионель Месси, стоящий 170,5 миллиона. Тройку лидеров замыкает Поль Погба из "Манчестер Юнайтед" – 155,3 миллиона.

Отметим, что обладатель "Золотого мяча"-2017 и игрок года ФИФА Криштиану Роналду из "Реала" занял только седьмое место. Стоит отметить, что все сто самых дорогих игроков по версии CIES представляют чемпионаты "Большой пятерки": Испанию, Англию, Германию, Италию и Францию.

Десятка самых дорогих футболистов выглядит следующим образом:

1. Неймар ("Барселона") – 246,8 миллиона

2. Месси ("Барселона") – 170,5

3. Погба ("Манчестер Юнайтед") – 155,3

4. Гризманн ("Атлетико") –150,4

5. Суарес ("Барселона") – 145,2

6. Кейн ("Тоттенхэм") – 139,2

7. Криштиану Роналду ("Реал") – 126,5

8. Дибала ("Ювентус") – 113,8

9. Алли ("Тоттенхэм") – 110,5

10. Азар ("Челси") – 101,5