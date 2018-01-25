Неймар: "Робинью вдохновил меня заниматься футболом"

Нападающий "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар поздравил новичка "Сивасспора" Робинью с днем рождения. Самый дорогой игрок мира отметил, что именно 33-летний форвард вдохновил его заниматься футболом.

"Мой идол, человек, фактически вдохновивший меня играть в футбол… Пусть Бог благословит тебя, брат, желаю тебе всего самого наилучшего. Я люблю тебя, мой кумир", – написал Неймар в Инстаграме.

Напомним, что в Италии Робинью был приговорен к девяти годам лишения свободы за групповое изнасилование, которое произошло зимой 2013 года в Милане. Сам форвард отрицает свою вину и намерен обжаловать приговор.