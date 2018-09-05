Неймар отпраздновал забитый на тренировке гол в стиле Роналду

Нападающий "ПСЖ" Неймар пошутил над тем, как празднует забитый гол Криштиану Роналду. Во время тренировки в сборной Бразилии форварду удалось поразить девятку ворот дальним ударом. На радостях он пробежал перед партнерами по команде с приложенной ладонью к уху, как это делает Роналду, а затем сделал его фирменный жест.

Напомним, что сборная Бразилии проводит подготовку к товарищескому матчу с США, который состоится 8 сентября.