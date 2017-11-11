Неймар не сдержал слез на пресс-конференции. Видео

Нападающий сборной Бразилии Неймар не сдержал слез, когда главный тренер команды Тите​ заступился за него во время пресс-конференции. 56-летний специалист опроверг слухи о конфликте с 25-летним форвардом.

- Люди постоянно говорили, что у меня проблемы с Неймаром, уже надоело это слышать, - отметил Тите. - Мы все неидеальны. У Неймара большое сердце.

Напомним, вчера Бразилия в товарищеском матче обыграла Японию (3:1). Неймар отметился забитым голом с пенальти и нереализованным одиннадцатиметровым.