03:53 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Неймар: "Мечтаю о "Золотом мяче", но не спешу – я в футболе не из-за личных амбиций"

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Лидер сборной Бразилии Неймар подчеркнул в интервью "СЭ", что он хочет завоевать "Золотой мяч". Однако, по словам бразильца, личные амбиции не это не главное для него в футболе.

– Многие считают, что вы замените Месси и Роналду, став лучшим игроком мира. "Золотой мяч" – ваша цель?

– Это одна из тех сложных задач, которые я перед собой поставил. "Золотой мяч" – личная победа, мечтаю о ней. Но не спешу, личные амбиции – не та причина, из-за которой я в футболе. Играю потому, что мне это доставляет удовольствие. Мне нравится помогать партнерам и команде. И только потом, если все пойдет так, как надо, придут личные достижения. (Дмитрий СОМОВ)

Полностью интервью Неймара

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