Неймар: "Чтобы выиграть "Золотой мяч", мне нужно победить на ЧМ-2018 и в Лиге чемпионов"

Нападающий "ПСЖ" Неймар отметил, что очень хотел бы выиграть "Золотой мяч". Он добавил, что для этого парижанам необходимо стать победителями Лиги чемпионов, а сборной Бразилии – чемпионата мира-2018.
– Разумеется, мне хотелось бы выиграть "Золотой мяч". Но это сложная задача. И это зависит не только от меня, но и от моих партнеров по команде и других факторов, – приводит AS слова Неймара. – Здесь важны и чемпионат мира, и Лига чемпионов. Поэтому нужно показать соответствующие результаты. Сначала нужно добиться командных побед, а потом уже личных.
Напомним, что в последние 10 лет обладателями "Золотого мяча" по 5 раз становились форвард "Реала" Криштиану Роналду и нападающий "Барселоны" Лионель Месси.
Manstrehct
Были Мазиньо и Колловатти ....Почему они не выиграли Золотой мяч ? Странно... А получают его по каким критериям ? Вот недавно классико был. Там играл нынешний обладатель .А ведь непосредственно на поле был волшебник . А обладатель по мастерству уступал. волшебнику. И это было заметно. с расстояния в 1000 километров. А мяч то у обладателя .А он не волшебник .А только учится. Такая вот разница в классе между ними. А ведь тот (который учится ) получил мяч уже в который раз... А. маленькие мальчики и взрослые люди гадают ... Вроде в футбол играет волшебник лучше , а мяч у. студента , которого в классико заметили два раза .... Волшебство ... И так бывает... А в Испании не как в Европе. Там дали тому , кто сильнее . Как было с Белановым и с Заваровым... Чао.
13:56
Патриот Сибири
А кому-то хватит и победы в чемпионате Испании.
11:56
Serenky25
Ты еще при этом играть должен лучше всех. Победить они могут и с тобой сидящем на лавке.
10:44
tagov
Слабак!
10:31
баламошка
Не ной, симулянтишка. Вон лилипут забивает каждый год играючи тучу мячей - и в ус не дует. Пять золотых мячей наскрёб, притом, что для этого ни разу не пришлось сниматься в рекламе трусов. Тебе бы лучше рэпером быть, а не футболистом. В России тебе тоже будет несложно трудоустроится. Блэк Стар Мафия, Дом-2, Единая Россия.
10:07