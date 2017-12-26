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Неймар: "Чтобы выиграть "Золотой мяч", мне нужно победить на ЧМ-2018 и в Лиге чемпионов"

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Нападающий "ПСЖ" Неймар отметил, что очень хотел бы выиграть "Золотой мяч". Он добавил, что для этого парижанам необходимо стать победителями Лиги чемпионов, а сборной Бразилиичемпионата мира-2018.

– Разумеется, мне хотелось бы выиграть "Золотой мяч". Но это сложная задача. И это зависит не только от меня, но и от моих партнеров по команде и других факторов, – приводит AS слова Неймара. – Здесь важны и чемпионат мира, и Лига чемпионов. Поэтому нужно показать соответствующие результаты. Сначала нужно добиться командных побед, а потом уже личных.

Напомним, что в последние 10 лет обладателями "Золотого мяча" по 5 раз становились форвард "Реала" Криштиану Роналду и нападающий "Барселоны" Лионель Месси.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (5)
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Manstrehct

Были Мазиньо и Колловатти ....Почему они не выиграли Золотой мяч ? Странно... А получают его по каким критериям ? Вот недавно классико был. Там играл нынешний обладатель .А ведь непосредственно на поле был волшебник . А обладатель по мастерству уступал. волшебнику. И это было заметно. с расстояния в 1000 километров. А мяч то у обладателя .А он не волшебник .А только учится. Такая вот разница в классе между ними. А ведь тот (который учится ) получил мяч уже в который раз... А. маленькие мальчики и взрослые люди гадают ... Вроде в футбол играет волшебник лучше , а мяч у. студента , которого в классико заметили два раза .... Волшебство ... И так бывает... А в Испании не как в Европе. Там дали тому , кто сильнее . Как было с Белановым и с Заваровым... Чао.

13:56

Патриот Сибири

А кому-то хватит и победы в чемпионате Испании.

11:56

Serenky25

Ты еще при этом играть должен лучше всех. Победить они могут и с тобой сидящем на лавке.

10:44

tagov

Слабак!

10:31

баламошка

Не ной, симулянтишка. Вон лилипут забивает каждый год играючи тучу мячей - и в ус не дует. Пять золотых мячей наскрёб, притом, что для этого ни разу не пришлось сниматься в рекламе трусов. Тебе бы лучше рэпером быть, а не футболистом. В России тебе тоже будет несложно трудоустроится. Блэк Стар Мафия, Дом-2, Единая Россия.

10:07