Неймар: "Чтобы выиграть "Золотой мяч", мне нужно победить на ЧМ-2018 и в Лиге чемпионов"

Нападающий "ПСЖ" Неймар отметил, что очень хотел бы выиграть "Золотой мяч". Он добавил, что для этого парижанам необходимо стать победителями Лиги чемпионов, а сборной Бразилии – чемпионата мира-2018.

– Разумеется, мне хотелось бы выиграть "Золотой мяч". Но это сложная задача. И это зависит не только от меня, но и от моих партнеров по команде и других факторов, – приводит AS слова Неймара. – Здесь важны и чемпионат мира, и Лига чемпионов. Поэтому нужно показать соответствующие результаты. Сначала нужно добиться командных побед, а потом уже личных.

Напомним, что в последние 10 лет обладателями "Золотого мяча" по 5 раз становились форвард "Реала" Криштиану Роналду и нападающий "Барселоны" Лионель Месси.