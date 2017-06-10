Неучастие Месси в матче с Сингапуром привело к скандалу

В Сингапуре болельщики недовольны решением нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси не ехать на матч с местной командой. Как сообщает Clarin, организаторам матча, который состоится 13 июня, удалось продать 55 тысяч билетов. Однако большинство зрителей покупали билеты, рассчитывая увидеть Месси, чье фото было помещено на афишу матча. Новость о неучастии Месси в матче возмутила многих болельщиков, которые массово требуют возврата денег за билеты.

Напомним, что Месси было разрешено не ехать на матч из-за подготовки к свадьбе, которая у него с Антонеллой Рокуццо состоится 30 июня.