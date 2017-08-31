Нету: "Фенербахче" - великий клуб"

Защитник "Фенербахче" Луиш Нету выразил радость в связи с переходом в новую команду. Напомним, что турецкий клуб арендовал португальца у "Зенита" на один сезон, сохранив за собой право выкупа игрока.

– Большая честь представлять такой большой клуб, как "Фенербахче", – цитирует клубная пресс-служба Нету. – Мне рассказывали о команде много хорошего, и теперь все это я хочу увидеть собственными глазами. "Фенербахче" – великий клуб, и я в этом убедился с первой минуты. Надеюсь, это будет удачным приключением для меня и все будет хорошо.