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Немецкий футбольный союз поддержит Чеферина на выборах президента УЕФА

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Немецкий футбольный союз (DFB) поддержит словенца Александера Чеферина на выборах президента УЕФА, информирует AP. Выборы пройдут 14 сентября в Афинах. Также кандидатами на пост главы организации являются глава Королевского футбольного союза Голландии Михаэл ван Праг и президент Королевской футбольной федерации Испании Анхель Мария Вильяр.

Чеферин является президентом Футбольного союза Словении. Ранее о намерении поддержать его заявил президент РФС Виталий Мутко, а также Федерация футбола Франции.


 
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