18:15 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Немецкие и британские солдаты в Кабуле провели матч в память о Рождественском перемирии

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Военные Великобритании и Германии провели в Кабуле товарищеский матч, сообщает Daily Mirror. Игра продлилась 20 минут и завершилась победой британцев со счетом 1:0. Приурочена она была к знаменитому Рождественскому перемирию 1914 года. 25 декабря в ходе Первой мировой войны вооруженные силы Британии и Германии прекратили боевые действия и в ходе совместных празднований Рождества сыграли в футбол.

- Я вырос на рассказах о Рождественском перемирии, - сказал капитан Вооруженных сил США Джон Андерсон, судивший матч. - Оно доказывало, что даже во время войны есть место человечности.

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