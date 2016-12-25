Немецкие и британские солдаты в Кабуле провели матч в память о Рождественском перемирии

Военные Великобритании и Германии провели в Кабуле товарищеский матч, сообщает Daily Mirror. Игра продлилась 20 минут и завершилась победой британцев со счетом 1:0. Приурочена она была к знаменитому Рождественскому перемирию 1914 года. 25 декабря в ходе Первой мировой войны вооруженные силы Британии и Германии прекратили боевые действия и в ходе совместных празднований Рождества сыграли в футбол.

- Я вырос на рассказах о Рождественском перемирии, - сказал капитан Вооруженных сил США Джон Андерсон, судивший матч. - Оно доказывало, что даже во время войны есть место человечности.