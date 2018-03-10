Неманья Видич: "Меня привлекает возможность поработать тренером"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед", "Интера" и "Спартака" Неманья Видич хочет стать тренером. Он отметил, что думал об этом давно.

– Меня привлекает возможность поработать тренером, – цитирует The Sun Видича. – Когда работал с Алексом Фергюсоном, отмечал, насколько легко все у него получается. Появлялась мысль о том, что тоже хочу попробовать. Я всю жизнь провел в футболе, прекрасно его знаю, у меня было много тренеров, поэтому я могу поделиться своими знаниями и опытом. Думаю, они будут полезны другим. Да, это связано с напряжением и давлением, но я к такому привык. В футболе нужно принимать тяжелые решения и отвечать за них.