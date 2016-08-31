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Найджел де Йонг: "Хочу оставить свой след в истории "Галатасарая"

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Новичок "Галатасарая" Найджел де Йонг желает заполучить место в основном составе и оставить след в истории клуба. По мнению 31-летнего голландца, он находится в хорошей физической форме. Де Йонг перешел в "Галатасарай" из "Лос-Анджелес Гэлакси".

– Думаю, что нахожусь в очень хорошей форме, – цитирует официальный сайт клуба де Йонга. – Я готов играть здесь, в Турции. Буду стараться дать команде все, что в моих силах, и хочу вместе с "Галатасараем" стать чемпионом. Надеюсь, что заслужу место в основном составе и смогу оставить свой след в истории клуба.

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