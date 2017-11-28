Наставник "Торонто" - лучший тренер сезона в MLS

Главный тренер "Торонто" Грег Ванни признан лучшим специалистом сезона в MLS. За 43-летнего американца проголосовали 37,1 процента участников опроса, коими стали представители клубов, болельщики и журналисты. В борьбе за почетной звание он опередил Тато Мартино ("Атланта", 22,3 процента), Велько Пауновича ("Чикаго", 11,2 процента) и Патрика Виейра ("Нью-Йорк Сити", 10,3 процента).

В текущем сезоне "Торонто" набрал исторические 69 очков в регулярном чемпионате, а также дошел до полуфинала, где играет с "Коламбусом" (первая встреча завершилсь ничьей - 0:0).