Насри дисквалифицирован на полгода за нарушение антидопинговых правил

Дисциплинарный комитет УЕФА дисквалифицировал полузащитника Самира Насри на шесть месяцев за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба УЕФА. Француз признан виновным в использовании запрещенного ВАДА метода. Решение было принято еще 22 февраля, футболист может его оспорить.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что француз, который на данный момент находится в статусе свободного агента, в 2016 году прошел витаминную терапию в клинике DripDoctors в Лос-Анджелесе. Такой вид лечения мог скрыть следы использования допинга.
Напомним, как сообщалось ранее, "Лас-Пальмас" рассматривал вариант с подписанием Насри. Также на игрока претендовал "Зенит". В текущем сезоне Насри, выступавший за "Антальяспор", сыграл в 8 матчах в Турции, забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.
Slim Taller
Ну,вот! Стоит какому-нибудь Насеру собраться в Зенит,как тут же враги не пущают.
19:27 27 февраля
ВеликийПашаБуре
Мартын, Ваш комментарий!
19:05 27 февраля
SergeyKa
Это не "Зенит" претендовал на Насри, а агент футболиста предложил "Зениту" услуги своего подопечного.
17:32 27 февраля
shpasic
ого! а чего не на три минуты?)
17:25 27 февраля