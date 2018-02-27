Насри дисквалифицирован на полгода за нарушение антидопинговых правил

Дисциплинарный комитет УЕФА дисквалифицировал полузащитника Самира Насри на шесть месяцев за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба УЕФА. Француз признан виновным в использовании запрещенного ВАДА метода. Решение было принято еще 22 февраля, футболист может его оспорить.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что француз, который на данный момент находится в статусе свободного агента, в 2016 году прошел витаминную терапию в клинике DripDoctors в Лос-Анджелесе. Такой вид лечения мог скрыть следы использования допинга.

Напомним, как сообщалось ранее, "Лас-Пальмас" рассматривал вариант с подписанием Насри. Также на игрока претендовал "Зенит". В текущем сезоне Насри, выступавший за "Антальяспор", сыграл в 8 матчах в Турции, забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.

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