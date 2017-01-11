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"Насьональ" рассчитывает заполучить Роналдинью

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Президент "Насьоналя" Хосе Луис Родригес подтвердил информацию об интересе к экс-игроку "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдинью. Уругвайский клуб сделает все, чтобы заполучить 36-летнего бразильца.

- Приход Роналдинью в наш клуб похож на сон, - цитирует Goal Родригеса. - Мы сделаем все, чтобы это случилось. Это мировая звезда. Будет большой взрыв, если фигура его калибра прибудет на чемпионат Уругвая. Тем не менее вопрос не только в том, чтобы просто прийти и играть. Необходимо также решить вопрос, где будет жить игрок, где ему будет комфортно и, конечно же, как будет финансироваться все это. Мы должны быть творческими, чтобы предложить хороший вариант игроку.

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Материалы REN-TV

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