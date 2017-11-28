Нападающий сборной Новой Зеландии станет мороженщиком?

Нападающий сборной Новой Зеландии Рори Фэллон отметил, что по окончании карьеры футболиста не станет тренером. 35-летний футболист планирует открыть свой бизнес, связанный с мороженым.

– Мороженое было моей страстью с тех пор, как я был молод, – цитирует ВВС Феллона. – Я помню, когда мой отец был тренером, в субботу он тренировал, а я играл. А в воскресенье, если мы выигрывали, готовили мороженое.

У меня с женой осталась к этому большая страсть. Каждый раз, когда мы уезжаем в отпуск, первое место, куда мы направляемся – не парк или пляж, а лучший магазин мороженого в городе. Возможность открыть свой бизнес, связанный с мороженным, появилась, когда я был травмирован. Моя жена была обученным шеф-поваром, она следовала за мной по всей стране (Фэллон за свою карьеру сменил 15 клубов. – Прим. "СЭ"). Пока я играл в футбол, она делала мороженое и думала о новых вкусах. У нее была настольная машина для мороженого, и все парни в Абердине приходили на дегустации.

Сообщается, что это, скорее всего, последний сезон в карьере Фэллона.