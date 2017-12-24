Нападающий "Порту": "Пишу о людях и космосе, метафизике и смысле человеческого бытия"

Нападающий "Порту" Венсан Абубакар рассказал, что на протяжении уже продолжительного времени делает записи о своей жизни и окружающем мире. Однако 25-летний камерунец подчеркнул, что не планирует публиковать свои тексты.

- Мне нравится писать, - цитирует yenisafak Абубакара. - Уже девять лет я пишу о мире вокруг себя. Мне интересны люди, космос, атомы, метафизика, смысл человеческого бытия. Мне нравится думать, потому что это уравновешивает мою жизнь, дает мне силы. Не думаю о том, чтобы где-то опубликовать то, что я пишу. Я оставлю это в другом месте. Где? Это мой секрет.