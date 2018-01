Нападающему "Спортинга" хватило 13 касаний мяча за игру, чтобы оформить хет-трик

Sporting x Marítimo | 4-0 |



⚽ Bas Dost 78’ | Reveja o 4.º golo do jogo: Bruno Fernandes disparou, Charles defendeu de forma incompleta e o goleador holandês rematou com acerto fazendo o 4-0 🔥. Em direto, com mais emoção, pode aderir à SPORT.TV1 na sua box. pic.twitter.com/4MqXM2HJh1