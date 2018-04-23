Наказание ПАОК за выход Саввиди с пистолетом на поле осталось в силе, АЕК - чемпион Греции

Апелляционный комитет Федерации футбола Греции оставил в силе санкции в отношении ПАОК.

Клубу было присуждено поражение в матче чемпионата Греции против АЕК 11 марта (0:3). Причиной стало поведение владельца ПАОК россиянина Ивана Саввиди. Он выбежал на поле с пистолетом и угрожал арбитру из-за того, что тот не засчитал гол его команды, забитый из офсайда. Клуб из Салоник подал апелляцию, но она была отклонена.

Ранее с ПАОК также сняли три очка за то, что в игре с "Олимпиакосом" болельщики нанесли травму главному тренеру соперника Оскару Гарсии, метнув в голову рулон ленты кассового аппарата. Гарсия был доставлен в больницу, где провел ночь.

Таким образом, чемпионом Греции официально стал АЕК. Клуб завоевал этот титул впервые за 24 года, прервав гегемонию "Панатинаикоса" и "Олимпиакоса".