Нагорный Карабах примет чемпионат Европы среди непризнанных сборных

Федерация непризнанных сборных ConIFA объявила, что чемпионат Европы среди непризнанных команд в 2019 году примет Нагорный Карабах. Игры пройдут в июне в городе Степанакерт. Список участников и расписание станут известны позднее.

Это третье в истории континентальное первенство, проводимое ConIFA. В 2015 году турнир принял венгерский город Дебрецен (хозяева - сборная Секейского края), а в 2017-м игры прошли на Северном Кипре. В обоих случаях победу одержала Падания (сборная северных регионов Италии).

В состав ConIFA входят как непризнанные страны, так и исторические территории, не претендующие на независимость, сборные различных национальных диаспор и даже цыганская сборная. В этом году в предместье Лондона состоялся третий чемпионат мира ConIFA, который выиграла Карпаталья - венгерская диаспора Украины.

Хозяева грядущего чемпионата Европы - сборная Арцаха (Нагорного Карабаха) - приняли участие в дебютном чемпионате мира ConIFA в 2014 году и заняли 9-е итоговое место из 12 участников.