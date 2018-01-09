17:05 9 января | Футбол — "Пас из-за границы"

На "Золотую бутсу" претендуют Иммобиле и Кавани

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Подведены очередные промежуточные итоги конкурса Ассоциации европейских спортивных изданий (ESM) "Золотая бутса". В нем сегодня лидируют Чиро Иммобиле ("Лацио") и Эдинсон Кавани ("ПСЖ"). Напомним, что рейтинг лучших бомбардиров составляется следующим образом: мячи, забитые в чемпионате, умножаются на коэффициент лиги (он зависит от места страны в рейтинге УЕФА).

Игрок

Клуб

Голы

Коэффициент

Баллы

1. Чиро ИММОБИЛЕ

Лацио

20

2

40

2. Эдинсон КАВАНИ

ПСЖ

19

2

38

3. Харри КЕЙН

Тоттенхэм

18

2

36

Мауро ИКАРДИ

Интер

18

2

36

5. Мохамед САЛАХ

Ливерпуль

17

2

34

Лучшие бомбардиры российского чемпионата Александр Кокорин ("Зенит"), Федор Смолов ("Краснодар") и Квинси Промес ("Спартак") не входят в первые пять десятков рейтинга - у всех них по 15 баллов (10 голов, умноженных на коэффициент 1,5). (Александр БОБРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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iipetroff

Интересно, почему не учитывается число игр в чемпионате? В Англии 38 игр, в Германии 34, в России 30. Да, у нас никто и не подбирается к показателю "гол в каждой игре", но все же сравнение не совсем объективное.

17:31 9 января