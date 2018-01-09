На "Золотую бутсу" претендуют Иммобиле и Кавани

Подведены очередные промежуточные итоги конкурса Ассоциации европейских спортивных изданий (ESM) "Золотая бутса". В нем сегодня лидируют Чиро Иммобиле ("Лацио") и Эдинсон Кавани ("ПСЖ"). Напомним, что рейтинг лучших бомбардиров составляется следующим образом: мячи, забитые в чемпионате, умножаются на коэффициент лиги (он зависит от места страны в рейтинге УЕФА).

Лучшие бомбардиры российского чемпионата Александр Кокорин ("Зенит"), Федор Смолов ("Краснодар") и Квинси Промес ("Спартак") не входят в первые пять десятков рейтинга - у всех них по 15 баллов (10 голов, умноженных на коэффициент 1,5). (Александр БОБРОВ)