На "Золотую бутсу" претендуют Иммобиле и Кавани

Подведены очередные промежуточные итоги конкурса Ассоциации европейских спортивных изданий (ESM) "Золотая бутса". В нем сегодня лидируют Чиро Иммобиле ("Лацио") и Эдинсон Кавани ("ПСЖ"). Напомним, что рейтинг лучших бомбардиров составляется следующим образом: мячи, забитые в чемпионате, умножаются на коэффициент лиги (он зависит от места страны в рейтинге УЕФА).
|
Игрок
|
Клуб
|
Голы
|
Коэффициент
|
Баллы
|
20
|
2
|
40
|
19
|
2
|
38
|
3. Харри КЕЙН
|
18
|
2
|
36
|
18
|
2
|
36
|
17
|
2
|
34
Лучшие бомбардиры российского чемпионата Александр Кокорин ("Зенит"), Федор Смолов ("Краснодар") и Квинси Промес ("Спартак") не входят в первые пять десятков рейтинга - у всех них по 15 баллов (10 голов, умноженных на коэффициент 1,5). (Александр БОБРОВ)
- Александр Кокорин
- Зенит СПб
- Тоттенхэм
- Спартак (футбол)
- Ливерпуль
- Лацио
- Интер Милан
- Краснодар
- Эдинсон Кавани
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Федор Смолов
- Мохамед Салах
- Чиро Иммобиле
- Квинси Промес
- Харри Кейн
- Мауро Икарди
iipetroff
Интересно, почему не учитывается число игр в чемпионате? В Англии 38 игр, в Германии 34, в России 30. Да, у нас никто и не подбирается к показателю "гол в каждой игре", но все же сравнение не совсем объективное.
17:31 9 января