На выборах президента Либерии с кандидатом Веа еще не подведены итоги, состоится второй тур

Бывший нападающий "ПСЖ" и "Милана"​ Джордж Веа пока не стал президентом Либерии. Никто из кандидатов не набрал больше 50 процентов голосов на выборах, поэтому состоится второй раунд голосования.

Напомним, что 51-летний Веа во второй раз баллотируется в президенты Либерии.

За свою футбольную карьеру он выступал в Европе за "Монако", "ПСЖ", "Челси", "Милан", "Манчестер Сити" и "Марсель" – в 314 матчах забил 115 голов во всех турнирах. Один раз он выигрывал Кубок Англии, дважды – Кубок Италии, четырежды – Кубок Франции, а также в 1994 году победил с "ПСЖ" в чемпионате Франции. Кроме того, его трижды признавали игроком года в Африке, а в 1995 году Веа получил "Золотой мяч". За сборную Либерии провел 60 игр и отметился 22 голами.

Джордж Веа: путь от игрока до президента