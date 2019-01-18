На стадионе "Аякса" установили бюст Йохана Кройфа

Бюст легенды голландского и мирового футбола Йохана Кройфа установили на домашнем стадионе "Аякса" "Йохан Кройфф Арена", информирует пресс-служба клуба.

Скульптура установлена у центрального входа на спортивное сооружение, где также выложена мозаика в честь бывшего футболиста.

На церемонии открытия присутствовали бывший партнер Кройффа по команде Вим Сурбир и генеральный директор клуба Эдвин ван дер Сар.

Трехкратный обладатель "Золотого мяча" ушел из жизни на 69-м году жизни 24 марта 2016 года в 2016 года. В последние месяцы он боролся с тяжелой болезнью.