На прием к Трампу собирался лишь один игрок "Филадельфии"

Победитель Супербоула "Филадельфия" планировала отправить на прием к президенту США Дональду Трампу лишь одного игрока, сообщает журналист Майк Гарофало. Как отмечается, именно из-за этого Трамп отменил торжественное мероприятие.

По данным Гарофало руководство "Филадельфии" могло включить в делегацию к президенту трех игроков, но в список вошел лишь один, квотербек Ник Фоулес. Большинство спортсменов отказались ехать в Белый дом из-за регулярной критики Трампом поведения игроков во время исполнения гимна США.

Напомним, игроки НФЛ во время традиционного исполнения гимна перед играми вставали на колено или поднимали сжатый кулак в знак протеста против полицейского насилия в стране. Трамп выражал свое недовольство таким поведением, называя его неуважительным.