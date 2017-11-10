На презентацию формы сборной Колумбии не позвали футболисток

На презентацию формы женской сборной Колумбии не позвали футболисток, информирует The Independent. Вместо них для представления официальной экипировки вызвали бывшую "Мисс Вселенная" Паулину Вегу Дьеппу. Как написала вратарь женской команды Ванесса Кордоба, это просто неприемлемо. Ее поддержали партнерши по сборной, а также игроки мужской команды. Добавим, что в презентации у мужчин участвовал полузащитник "Баварии" Хамес Родригес​.

– Я не имею ничего против компании Adidas и понимаю, что футбол принадлежит каждому, – написала Кордоба в Фейсбук. – Хорошо, что в кампании принимают участие влиятельные и успешные женщины. Тем не менее, учитывая заслуги и из уважения, футболку должна была надеть одна из футболисток. Я не согласна с тем, что Паулина может надевать ее раньше, чем, например, Каталина Усме.