На отца игрока "Трабзонспора" напали с мачете

Полузащитник "Трабзонспора" Огеньи Онази рассказал, что на днях на его отца напали грабители с мачете. 23-летний футболист, перешедший летом в турецкий клуб из "Лацио", сообщил, что следующей целью нападавших должен стать он.

– Прикинувшись почтальонами, днем грабители проникли в мой дом, связали моего отца, избивали его и наносили ему порезы мачете, – цитирует Football Italia Онази. – Они сказали ему, что это первое из серии запланированных нападений на наш дом. Следующей их целью должен стать я.

Грабители украли некоторые ценности, автомобиль, наличные, но я благодарен Богу, что этим все и ограничилось.