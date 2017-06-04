На Кипре стартовал чемпионат Европы среди непризнанных сборных с участием Абхазии, Южной Осетии и Закарпатья

На Кипре стартовал чемпионат Европы среди непризнанных сборных под эгидой ConIFA. В нем принимают участие восемь сборных, включая три территории бывшего СССР - Южная Осетия, Закарпатье и Абхазия. Последние являются действующими чемпионами мира ConIFA. Все три команды сыграют в группе A с хозяевами турнира - сборной Северного Кипра.

В группу B попали сборные Падании (район северной Италии), острова Мэн (Великобритания), Фельвидека (Словакия) и Секейского края (Румыния).

Турнир пройдет с 4 по 11 июня и станет вторым чемпионатом Европы ConIFA. В первом, прошедшем в 2015 году, победу одержала Падания, обыгравшая в финале Ниццу, бронза досталась острову Мэн. Отметим, что два года назад в турнире участвовала сборная цыган.