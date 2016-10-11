23:24 11 октября | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Муту намерен стать тренером

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Бывший форвард "Челси", "Ювентуса" и "Фиорентины" Адриан Муту объявил о намерении стать тренером. В мае стало известно о том, что 37-летний румын завершил карьеру футболиста.

- Игра закончилась для меня, - цитирует Football Italia Муту. - Я начал посещать школу тренеров, где мы работаем с детьми в возрасте от шести до восьми лет. В середине ноября закончу школу и получу лицензию категории B, а затем намерен получит лицензию категории А, чтобы стать помощником тренера в румынском высшем дивизионе. Когда я вошел в раздевалку, первые вещи, о которых я попросил - серьезность, дисциплина и пунктуальность.

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