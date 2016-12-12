Мутко согласился выдвигаться в совет ФИФА

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко дал согласие УЕФА на выдвижение своей кандидатуры в совет ФИФА. В 2009 году он был избран в исполком ФИФА в 2009 году, после чего в 2013-м был переизбран еще на 4 года. После реформ нового главы федерации Джанни Инфантино исполком был преобразован в совет.

- Я дал свое согласие УЕФА, что готов выдвигаться в совет ФИФА. Решение будет принято на конгрессе УЕФА в апреле в Хельсинки, - цитирует ТАСС Мутко.