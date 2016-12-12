Мутко согласился выдвигаться в совет ФИФА

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко дал согласие УЕФА на выдвижение своей кандидатуры в совет ФИФА. В 2009 году он был избран в исполком ФИФА в 2009 году, после чего в 2013-м был переизбран еще на 4 года. После реформ нового главы федерации Джанни Инфантино исполком был преобразован в совет.
- Я дал свое согласие УЕФА, что готов выдвигаться в совет ФИФА. Решение будет принято на конгрессе УЕФА в апреле в Хельсинки, - цитирует ТАСС Мутко.
йа оршавен
22:07
йа оршавен
как там в КВН было про амулет Мутко, который надеваешь и двигаешься по карьерной лестнице вопреки всему
22:07
kingarthur
Хоть бы диктант без ошибок написал
20:48
баламошка
Соизволил. Опять будет своим английским людей охмурять.
20:31
Ботаникум
Наш "прострел" готов всюду заседать и НИ ЗА ЧТО НЕ ОТВЕЧАТЬ!!!!!!!!
20:26
честный человечишко
Одним постом у России меньше. Лучше б в ВАДА занял кресло, освобождннное сто лет назад Фетисовым...
20:24