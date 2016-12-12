20:08 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Мутко согласился выдвигаться в совет ФИФА

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Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко дал согласие УЕФА на выдвижение своей кандидатуры в совет ФИФА. В 2009 году он был избран в исполком ФИФА в 2009 году, после чего в 2013-м был переизбран еще на 4 года. После реформ нового главы федерации Джанни Инфантино исполком был преобразован в совет.

- Я дал свое согласие УЕФА, что готов выдвигаться в совет ФИФА. Решение будет принято на конгрессе УЕФА в апреле в Хельсинки, - цитирует ТАСС Мутко.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3865773

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КОММЕНТАРИИ (3)
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йа оршавен

22:07

йа оршавен

как там в КВН было про амулет Мутко, который надеваешь и двигаешься по карьерной лестнице вопреки всему

22:07

kingarthur

Хоть бы диктант без ошибок написал

20:48

баламошка

Соизволил. Опять будет своим английским людей охмурять.

20:31

Ботаникум

Наш "прострел" готов всюду заседать и НИ ЗА ЧТО НЕ ОТВЕЧАТЬ!!!!!!!!

20:26

честный человечишко

Одним постом у России меньше. Лучше б в ВАДА занял кресло, освобождннное сто лет назад Фетисовым...

20:24

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Материалы других СМИ