Муслин может возглавить сборную Боснии и Герцеговины

Бывший наставник сборной Сербии Славолюб Муслин рассматривается в качестве кандидата на пост главного тренера Боснии и Герцеговины. Также на эту позицию претендует боснийский специалист Амар Осим.

– Честно говоря, я слышу об этом впервые, со мной еще никто не связывался, – цитирует Sportske.ba Муслина. – Если со мной свяжутся, будем вести переговоры. Я не могу сказать, готов ли я взять на себя национальную команду Боснии и Герцеговины, потому что я не знаю, что мне предлагают. Не в финансовом плане, а в плане перспектив.

Ранее Муслин вывел сборную Сербии на чемпионат мира-2018, после чего был уволен с поста главного тренера из-за разногласий с руководством. Также специалист долго работал в России, возглавляя "Локомотив", "Краснодар" и "Амкар".