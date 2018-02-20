Мозес - лучший игрок Нигерии в 2017 году

Полузащитник "Челси" Виктор Мозес назван лучшим игроком Нигерии по итогам 2017 года, сообщает официальный сайт национальной футбольной ассоциации. Хавбек выиграл чемпионат Англии и помог сборной Нигерии выйти на чемпионат мира-2018.
Футболист стал лучшим бомбардиром сборной во время квалификации ЧМ-2018, забив 3 мяча.
В составе "Челси" в прошлом сезоне Мозес провел 40 матчей забил четыре гола и отдал две результативные передачи.
Aiteo NFF Awards 2018. Player of the year (Men) #AiteoNFFAwards2018 pic.twitter.com/OvXE2BKPZQ– The NFF 🇳🇬 (@thenff) 19 февраля 2018 г.