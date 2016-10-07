Мовсисян через боль будет тренироваться и играть ради "Реал Солт-Лейк"

Нападающий "Реал Солт-Лейк" Юра Мовсисян, права на которого принадлежат "Спартаку", вернулся к тренировкам, сообщает пресс-служба американского клуба. Из-за проблем с пяткой 29-летний футболист в последнее время почти не играл, но он решил через боль набирать форму, чтобы помочь команде в решающих матчах. "Реал Сол-Лейк", идущему на 4-м месте в Западной конференции MLS, осталось сыграть с "Канзасом" и "Сиэтлом" в регулярном чемпионате.

- Это будет больно, но пришло время потерпеть, - отметил Мовсисян. - Я бы не сказал, что чувствую себя слишком хорошо. Я был вне игры некоторое время, поэтому физическая форма является проблемой. Тем не менее, у сейчас чувствую просто боль, с которой смогу играть, и, надеюсь, мне не будет становится хуже. У команды остались две последние игры в регулярном сезоне, которые нужно выиграть, и я хочу сделать все от меня зависящее, чтобы помочь команде.