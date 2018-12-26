"Монреаль" продлил контракт с Санья

"Монреаль Импэкт" объявил, что защитник Бакари Санья останется в клубе. 35-летний француз еще сезон проведет в MLS. К канадскому клубу он присоединился летом, подписав краткосрочный контракт.

- Я очень рад, что Бакари продолжит работу в нашей команде, - отметил главный тренер "Монреаля" Реми Гард. - Он был одним из лидеров во второй половине минувшего сезона. Уверен, что он внесет еще один весмоый вклад в успех в 2019 году.