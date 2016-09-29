"Монреаль" победил "Сан-Хосе", Дрогба вышел в концовке

"Монреаль" нанес поражение "Сан-Хосе" в матче регулярного чемпионата MLS со счетом 3:1. В составе победившей команды на 70-й минуте на поле вышел нападающий Дидье Дрогба, заработавший в итоге желтую карточку. В параллельном матче "Орландо-Сити", за которые все 90 минут отыграл бразилец Кака, и "Торонто" голов не забили.

MLS

Регулярный чемпионат

"Монреаль" – "Сан-Хосе" – 3:1 (2:0)

Голы: Одуро, 22 (1:0). Пьятти, 32 (2:0). Вондоловски, 62 (2:1). Венегас, 90+2 (3:1).

Нереализованный пенальти: Вондоловски, 87 (С).

"Торонто" – "Орландо-Сити" – 0:0

Удаление: Рикеттс, 70 (Т).