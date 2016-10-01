Мохамед Сиссоко продолжит карьеру в Индии

Полузащитник Мохамед Сиссоко продолжит карьеру в чемпионате Индии. Как сообщает пресс-служба "Пуна Сити", с 31-летним малийцем было заключено соглашение на один сезон. В начале сентября футболист проходил просмотр в "Вест Бромвиче", но английский клуб отказался от подписания игрока, который был свободным агентом.

Последним клубом Сиссоко был китайский "Шанхай Шеньхуа", который он покинул еще в феврале. Также ранее хавбек выступал за такие известные клубы, как "Ливерпуль", "Ювентус", "Валенсия" и "ПСЖ".