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Мохамед Сиссоко продолжит карьеру в Индии

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Полузащитник Мохамед Сиссоко продолжит карьеру в чемпионате Индии. Как сообщает пресс-служба "Пуна Сити", с 31-летним малийцем было заключено соглашение на один сезон. В начале сентября футболист проходил просмотр в "Вест Бромвиче", но английский клуб отказался от подписания игрока, который был свободным агентом.

Последним клубом Сиссоко был китайский "Шанхай Шеньхуа", который он покинул еще в феврале. Также ранее хавбек выступал за такие известные клубы, как "Ливерпуль", "Ювентус", "Валенсия" и "ПСЖ".

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