Модрич - первый со времен Шевченко обладатель "Золотого мяча" из Восточной Европы

Полузащитник "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич стал первым за 14 лет представителем Восточной Европы, выигравшим "Золотой мяч". Предыдущим футболистом, которому это удалось сделать, стал нападающий сборной Украины Андрей Шевченко в 2004 году.

Помимо Модрича и Шевченко, из представителей Восточной Европы награду выигрывали Йозеф Масопуст (Чехословакия, 1962), Лев Яшин (СССР, 1963), Флориан Альберт (Венгрия, 1967), Олег Блохин (СССР, 1975), Игорь Беланов (СССР, 1986), Христо Стоичков (Болгария, 1994) и Павел Недвед (Чехия, 2003).