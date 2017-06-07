Модрич и Ловрен предстанут перед судом

Полузащитник "Реала" Лука Модрич вылетел в Хорватию для дачи показаний в суде по поводу дела в отношении бывшего президента загребского "Динамо" Здравко Мамича. 31-летний хорват выступит в следующий вторник, 13 июня, а на следующий день показания даст его соотечественник Деян Ловрен, выступающий за "Ливерпуль".

Бывший глава клуба вместе со своим братом Зораном, бывший тренер Дамир Врбанович, экс-спортивный директор клуба и нынешний исполнительный директор Федерации футбола Хорватии подозреваются в хищении 15,6 миллиона евро.