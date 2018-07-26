"Много шума из ничего". Пушков - о чипе в мяче ЧМ-2018, подаренном Путиным Трампу

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что в США искусственно раздули шум вокруг мяча чемпионата мира-2018, подаренного президентом России Владимиром Путиным коллеге Дональду Трампу.
- В футбольном мяче, подаренном Путиным Трампу, нашли чип, да не тот, на который надеялся сенатор Л. Грэм, а невинный чип от производителя - фирмы "Адидас". Более того: о наличии чипа написано на самом мяче. Незадача для американских противников России. Много шума из ничего, - написал Пушков в Твиттере.
В футбольном мяче, подаренном Путиным Трампу, нашли чип, да не тот, на который надеялся сенатор– Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 26 июля 2018 г.
Л. Грэм, а невинный чип от производителя - фирмы "Адидас". Более того: о наличии чипа написано на самом мяче. Незадача для американских противников России. Много шума из ничего.
Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэхэм заявил, что данное устройство может служить для целей прослушивания.