MLS оштрафовала Дрогба

Руководство MLS оштрафовало форварда "Монреаль Импэкт" Дидье Дрогба за отказ участвовать в матче регулярного чемпионата с "Торонто" 16 октября. Как сообщает BBC, сумма штрафа не разглашается. 38-летний ивуариец отказался быть включенным в заявку на игру, поскольку тренер не намерен был выпускать игрока в стартовом составе. Официальной причиной отсутствия игрока в заявки являлись проблемы со спиной, но после игры наставник "Монреаля" заявил, что игрок мог бы выйти на поле. Тем не менее, позже конфликт был улажен. В этом сезоне Дрогба забил 10 голов в 21 матче.