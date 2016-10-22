09:53 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

MLS оштрафовала Дрогба

0
0
0

Руководство MLS оштрафовало форварда "Монреаль Импэкт" Дидье Дрогба за отказ участвовать в матче регулярного чемпионата с "Торонто" 16 октября. Как сообщает BBC, сумма штрафа не разглашается. 38-летний ивуариец отказался быть включенным в заявку на игру, поскольку тренер не намерен был выпускать игрока в стартовом составе. Официальной причиной отсутствия игрока в заявки являлись проблемы со спиной, но после игры наставник "Монреаля" заявил, что игрок мог бы выйти на поле. Тем не менее, позже конфликт был улажен. В этом сезоне Дрогба забил 10 голов в 21 матче.

0
0
0

Материалы REN-TV

Убийство Моторолы по принципу трех "Б"...

США лишают Китай военной девственности...

Первое видео с места убийства ополченца Моторолы взрывом в ДНР...

США готовы воевать открыто...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ