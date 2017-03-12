11:48 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Миура забил гол в 50 лет

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Нападающий клуба второго по силе дивизиона Японии "Йокогама" Кадзуеси Миура забил гол в возрасте 50 лет и 14 дней. Форвард поразил ворота "Кусацу" и принес команде победу (1:0).

Свой первый матч в большом футболе Миура провел еще в 1986 году в "Сантосе". Впоследствии он защищал цвета ряда клубов Бразилии и Японии, а также выступал в итальянском "Дженоа", хорватской "Кроации" и австралийском "Сиднее". В "Йокогаме" он играет с 2005 года. В 1992 и 1996 годах он выиграл со сборной Японии Кубок Азии. В начале этого года самый старый действующий профессиональный футболист продлил контракт с "Йокогамой".

Король Кадзу. Что нужно знать о самом старом футболисте планеты // 
Семь "стариков". 50-летний Миура и другие суперветераны

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Басист

Во, Игнаш-то молокосос ещё, оказывается...

12:08

Angeldust

Коуорин до 50 не доживет. Разобьется или от цирроза помрет.

12:08

seny18

покажите это видео Кокорину...

12:06

serenky25

Явно переписанный. ((((:

12:00

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