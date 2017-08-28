Митрюшкин выложил предматчевую фотографию с Мареком Сухи

Капитан "Сьона" Антон Митрюшкин в своем Инстаграме опубликовал фотографию, которая была сделана перед началом матча 6-го тура чемпионата Швейцарии против "Базеля". На снимке бывший вратарь "Спартака" изображен с экс-защитником красно-белых, капитаном базельцев Мареком Сухи.

Матч "Сьон" - "Базель" завершился вничью. После шести туров команда Митрюшкина занимает 7-е место (8 очков), а клуб Сухи располагается на 3-й строчке (11 очков). Первое место занимает "Цюрих", набравший 12 баллов.

Напомним, "Базель" является соперником ЦСКА по групповому турниру Лиги чемпионов. Игры между российским и швейцарским клубами состоятся 18 октября (в Москве) и 31 октября (в Базеле). Также в группе A команды сыграют с "Бенфикой" и "Манчестер Юнайтед".